Usa, ordina un caffè e tenta di stuprare la barista: incastrato da un video

Un tentato stupro ripreso dalle videocamere di sicurezza. E' successo a Kent, negli Stati Uniti, dove una ragazza è stata aggredita mentre era al lavoro all'Hotties Shots Espresso. Nell'inquietante video si vede l'uomo entrare con facilità da una finestra per poi saltare addosso alla donna che urla spaventata. Madeline Guinto, la barista, ha poi raccontato alla polizia che l'aggressore poco prima aveva ordinato un caffè da lei. L'uomo, armato di coltello, l'ha costretta a terra dicendole di non opporre resistenza.



Secondo la ricostruzione della polizia di Kent l'aggressore ha minacciato Medaline costringendola ad uscire dalla finestra per poi cercare di abusarne in un vicolo. Solo la fortuna ha voluto che una macchina sia passata nella via spaventando l'uomo: in quel momento di distrazione Medaline è riuscita a scappare dal sospettato e a chiamare le autorità. La polizia, grazie alle riprese video, ha identificato e arrestato il colpevole: si tratta di Michael Reynolds rilasciato a settembre dello scorso anno dopo 10 anni in carcere per rapina ed effrazione. Medaline ha subito solo qualche ferita leggera ma sta bene: ha dichiarato che non tornerà più a lavorare in quel bar.