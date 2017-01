30 gennaio 2017 22:51 Usa, Onu e Obama contro il bando di Trump: "È discriminazione" La replica del presidente: "Era tutto nel mio programma". E ai diplomatici che si dissociano replica: "Potete andare via". Anche lʼUnione europea sul piede di guerra: "Vigileremo"

Polemiche e indignazione per l'ordine esecutivo firmato da Donald Trump che vieta temporaneamente l'ingresso negli Usa ai cittadini di 7 Paesi a maggioranza musulmana. A fare sentire la propria voce l'Alto commissariato Onu per i diritti umani, l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati Unhcr e l'ex presidente Barack Obama. Dal canto suo la Casa Bianca difende l'iniziativa e ai diplomatici che si dissociano replica: "Potete andare via".

Sondaggio Usa: il 51% degli americani disapprova Trump - Il grado di disapprovazione dei cittadini americani per Trump, intanto, ha toccato un nuovo record: il 51% della popolazione ritiene che il presidente non dovrebbe essere il loro leader, mentre il 42% approva il suo operato. E' quanto emerge da un sondaggio Gallup. George W. Bush aveva superato la soglia del 50% di disapprovazione ma nell'arco di tre anni. Continua dunque il periodo nero tra l'attuale presidenza americana e i media. Questo alla luce, soprattutto, del recente blocco dei visti di ingresso per i rifugiati provenienti da alcuni Paesi islamici.



Decine di diplomatici Usa contrari al bando - E dopo i giudici, anche la diplomazia sembra remare contro la Casa Bianca. Decine di diplomatici americani e di funzionari del Dipartimento di Stato Usa sono pronti a firmare un cosiddetto "memorandum di dissenso", perché in disaccordo e preoccupati dalla decisione del presidente Donald Trump di proibire per 90 giorni l'ingresso a cittadini di 7 paesi a maggioranza islamica, tra cui la Siria. Secondo AbcNews, una bozza di documento sta circolando da diversi giorni: si sostiene che la decisione di Trump sia contraria ai valori americani e soprattutto dannosa per la lotta al terrorismo.



La replica: "Chi non è d'accordo lasci" - Ma la Casa Bianca respinge le critiche dei diplomatici "ribelli". "Se non aderiscono al programma possono andare", dice il portavoce Sean Spicer. "Se qualcuno ha problemi con l'agenda si pone la questione se debbano rimanere in quel ruolo o meno - aggiunge -. Si tratta della sicurezza dell'America". Mentre i procuratore generale dello Stato di Washington passa all'azione, lanciando un'azione legale contro Trump. Bob Ferguson è tra i 16 procuratori generali che hanno sottoscritto una dichiarazione definendo il provvedimento "anti americano e illegale".



Trump: "Cercare i terroristi fa parte del mio programma" - Il presidente americano, da parte sua, reagisce spiegando su Twitter le proprie motivazioni. "Non c'è niente di piacevole - scrive - nel cercare i terroristi prima che entrino nel nostro Paese. Questa è una grande parte della mia campagna. Studiate il mondo!". E per quanto riguarda il caos negli aeroporti, sostiene che "i problemi sono stati causati dal blocco dei computer Delta, dai manifestanti e dalle lacrime del senatore Schumer. Il segretario Kelly dice che tutto sta andando bene con pochissimi problemi: solo 109 persone su 325.000 sono state fermate". E Kellyanne Conway, consigliere di Trump, sottolinea che la priorità del presidente "è mantenere il Paese sicuro. Le proteste sono legate a manifestanti poco informati".



Obama: "Nostri valori in pericolo" - L'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama, intanto, afferma che "i valori statunitensi sono in pericolo", ma al tempo stesso si dice "rincuorato" dall'impegno sociale scattato nel Paese contro le restrizioni all'immigrazione adottate da Trump. Per Obama si tratta della prima uscita pubblica dopo l'addio alla Casa Bianca.