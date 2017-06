Usa, online per errore i dati di 200 milioni di elettori "schedati"

Oltre ai dati personali (data di nascita, indirizzo, numeri di telefono) ci sono anche appartenenze religiose, pregiudizi etnici e politici, prese di posizione su argomenti controversi come il controllo delle armi, l'aborto, le cellule staminali.



Tutte informazioni raccolte da varie fonti, dai social network ai comitati di raccolta fondi, per il partito repubblicano. Una copia dei dati è stata scoperta la scorsa settimana da Christ Vickery, un analista di rischi cibernetici, ed è ancora disponibile per chiunque abbia un link al server di Amazon cloud.



"Ci prendiamo la piena responsabilità della situazione. In base alle nostre informazioni, non crediamo di essere stati hackerati", ha commentato Alex Lundry, fondatore di Deep Root Analytics, assicurando che sono state prese tutte le misure per prevenire ulteriori accessi. I nomi dei file e gli elenchi indicano che i dati dovevano essere usati da influenti organizzazioni politiche repubblicane: l'idea era di creare un profilo per ogni elettore usando dati disponibili