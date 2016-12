16:23 - Gli Stati Uniti di nuovo alle prese con il freddo glaciale. Il nuovo anno ha portato temperature da Polo Nord e il 70% del Paese si trova a far fronte a temperature che hanno sfiorato i -50 gradi. E' il caso del Midwest, in particolare di Stati come il Wisconsin, il Minnesota e il Nord Dakota. Nella morsa del gelo anche la città di New York con la colonnina di mercurio che entro metà settimana dovrebbe crollare a -10 gradi.