Usa, omicidio su Facebook: si amplia la caccia all'uomo

Le ricerche dell'uomo che a Cleveland ha ucciso un anziano scelto a caso in strada e poi ha pubblicato il video dell'omicidio su Facebook, si sono estese ad altri Stati americani oltre all'Ohio. L'assassino, identificato come il 37enne Steve Stephens, potrebbe infatti essere sfuggito ai controlli sinora in vigore: ora è ricercato anche in Pennsylvania, Indiana, Michigan e New York.