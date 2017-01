Usa: ok su tregua in Siria, ma vorremmo i dettagli dell'accordo

L'amministrazione Obama appoggia con decisione il cessate il fuoco in Siria (per il quale anche l'Onu ha dato il via libera) e l'accesso umanitario alla popolazione. Ma, secondo Michele Sison, vice ambasciatore Usa all'Onu, i dettagli dell'accordo raggiunto tra Russia e Turchia non sono ancora stati resi pubblici, e ciò "dispiace" alla Casa Bianca.