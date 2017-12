20 dicembre 2017 13:15 Usa, ok Camera a taglio tasse:è la maggiore riforma fiscale dal 1986 La nuova normativa fiscale prevede per le aziende unʼaliquota massima al 21%, contro il 35% attuale

La Camera americana ha approvato il testo modificato dal Senato sul taglio delle tasse: si tratta della maggiore riforma fiscale dal 1986. Il provvedimento passa ora alla Casa Bianca, dove il presidente Donald Trump intende firmarlo prima di Natale, mantenendo così una delle sue promesse fatte in campagna elettorale. "Con questo testo di legge abbiamo soppresso essenzialmente anche l'Obamacare", ha detto Trump.

Cosa prevede la riforma Trump - La riforma prevede un taglio delle aliquote per le imprese e una riduzione temporanea delle tasse per i singoli individui. Secondo le stime nelle casse del governo statunitense la riduzione complessiva degli introiti toccherà i 1.500 miliardi di dollari. Secondo Trump le minori entrate saranno compensate da un netto incremento degli investimenti e delle assunzioni.



La nuova normativa fiscale prevede per le aziende un'aliquota massima al 21%, contro il 35% attuale. Per i singoli individui, ma la norma è transitoria e dovrebbe "scadere" nel 2025, si passerà dall'attuale aliquota massima del 39,6% al 37%.



Minate le basi dell'Obamacare - All'interno del testo sono però state inseriti anche alcuni emendamenti che vanno a minare le basi dell'Obamacare, la riforma del sistema sanitario voluta dall'ex presidente degli Stati Uniti. Vengono infatti eliminate le penalizzazioni e le multe per chi non sottoscrive un'assicurazione.

"Consegniamo storico sgravio fiscale al popolo americano" - "Stiamo consegnando uno storico sgravio fiscale al popolo americano!". Lo ha scritto su Twitter Trump, pubblicando un'immagine che mostra un pacchetto grigio e verde che si apre spargendo banconote verdi e mostrando la scritta "Tagli fiscali per Natale". "Assieme abbiamo reso l'America grande di nuovo!", ha scritto inoltre in un altro post, riprendendo lo slogan elettorale "Make America great again".

We are delivering HISTORIC TAX RELIEF for the American people!#TaxCutsandJobsAct pic.twitter.com/lLgATrCh5o — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 dicembre 2017