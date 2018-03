USA, offre il pranzo a un senzatetto ma la polizia li caccia via

A Myrtle Beach, nella Carolina del Sud, un uomo ha deciso di compiere una buona azione: offrire il pranzo a un senzatetto. Dopo aver visto il vagabondo in un parcheggio, lo sconosciuto ha deciso di accompagnarlo all'interno di un McDonald's e pagargli del cibo.



Un dipendente, però, non appena vede il senzatetto seduto al tavolo chiama la polizia affermando che il vagabondo prima avrebbe chiesto l'elemosina nel parcheggio. Sulla scena interviene una poliziotta che intima all'uomo di lasciare il cibo che sta mangiando e di andarsene dal McDonald's. Il cliente che ha offerto il pranzo, però, assiste alla scena e inizia a gridare la sua frustrazione: "Non mi ha nemmeno chiesto dei soldi! Fate schifo!". La sua reazione attira l'attenzione del manager del locale che chiede alla poliziotta di allontanare anche lui visto che stava disturbando gli altri.



Tutta la scena è stata filmata e poi condivisa sui social attirando molta attenzione e critiche sul comportamento della polizia. Il buon samaritano, anche se allontanato da quel McDonald's, non si lascia scoraggiare e alla fine del video si sente che grida al vagabondo: "Ehi vieni qui che ti offro il pranzo da un'altra parte".