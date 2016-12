Usa,Obama visita ambasciata Francia

00:33 - Il presidente degli Usa, Barack Obama, si è recato all'ambasciata francese di Washington per porgere le condoglianze per le vittime della strage nella redazione di Charlie Hebdo a Parigi. La visita, a sorpresa, dopo l'arrivo di Obama alla Casa Bianca, di ritorno da un viaggio a Phoenix, in Arizona. Il presidente ha osservato un minuto di silenzio e ha stretto le mani al personale dell'ambasciata dopo aver firmato il libro per le condoglianze.