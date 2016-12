Usa, Obama vieta trivellazioni nell'Artico con misura non abrogabile

Il presidente americano uscente Barack Obama rafforza la sua eredità in campo ambientale annunciando l'introduzione di un "divieto permanente" di trivellazione per l'estrazione di gas e petrolio in vaste aree dell'Artico e dell'Atlantico. Lo stesso Obama ha sottolineato come la decisione non potrà essere abrogata, almeno in tempi brevi, dal successore Donald Trump.