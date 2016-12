Usa, Obama: "Trump non vincerà"

"Non credo che Donald Trump diventerà presidente degli Stati Uniti". Lo ha detto Barack Obama in un'intervista alla Cbs. "Sa come attirare l'attenzione, è il tipico personaggio da reality tv", ha aggiunto parlando del candidato alle Primare repubblicane. Obama si è poi soffermato sul mailgate, l'utilizzo dell'account privato da parte di Hillary Clinton quando era segretario di Stato: "Fu un errore ma non ha messo a repentaglio la sicurezza nazionale".