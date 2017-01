Usa, Obama sul vecchio account Twitter e apre Fondazione

Barack Obama rispolvera il suo vecchio account di Twitter mentre conferma la pausa per una vacanza pur promettendo di tornare presto al lavoro. A seguire un secondo messaggio che svela in cui presenta di fatto la Fondazione Obama. Rimanda infatti al link di un video su Youtube in cui insieme con Michelle la coppia chiede, da privati cittadini, "le vostre idee" per i progetti futuri, "inviateci le vostre idee su ciò che possiamo realizzare insieme".