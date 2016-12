Usa, Obama: "Stiamo spezzando la schiena allo Stato islamico"

"Gli Usa stanno spezzando la schiena all'Isis". Lo ha detto Barack Obama difendendo la sua politica per contrastare il terrorismo alla MacDill Air Force Base di Tampa, in Florida. "Abbiamo reso molto più difficile compiere attacchi su larga scala come quelli dell'11 settembre 2011. Anche se la minaccia di attentati è ancora una realtà", ha aggiunto il presidente sottolineando che per combattere i terroristi "non servono torture né serve Guantanamo".