Usa, Obama "smonta" piano Trump

La proposta di Donald Trump di deportazione forzata per espellere milioni di immigrati illegali dagli Usa "non è realistica". Lo ha detto il presidente Usa, Barack Obama, in un'intervista alla Abc. "Innanzitutto, non ho idea da dove il signor Trump pensa che i soldi possano venire. Costerebbe centinaia di migliaia di dollari per portare a termine il progetto - ha detto -. Non è realistico e soprattutto non è quello che siamo come americani".