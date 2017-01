Usa, Obama: "Mosca ha interferito sul voto, lo dicono i fatti"

Il mondo ha visto le azioni "deliberate" da parte del regime siriano, della Russia, dell'Iran, ai danni di civili siriani, "questo sangue e queste atrocità sono sulle loro mani" ha detto Obama. "Il mondo mentre parliamo è unito nell'orrore dell'aggressione selvaggia del regime siriano e della Russia e del regime dell'Iran sulla città di Aleppo".



Per quanto riguarda il voto e le interferenze russe invece ha sottolineato che l'obiettivo è quello di evitare questi episodi di cyber-attacchi in futuro. "E la mia speranza - ha aggiunto il presidente Usa uscente - è che il mio successore abbia lo stesso tipo di preoccupazione e di determinazione nel combattere certe interferenze". Dopodiché ha lanciato un avvertimento a Mosca: "Voglio mandare un messaggio chiaro alla Russia e ad altri: non continuate a fare questo perché possiamo cominciare a farlo anche noi".



Nella sua ultima conferenza stampa di fine anno da presidente Obama ha dovuto far fronte anche a un fuori programma quando qualcuno fra i presenti nella sala gremita ha accusato un malore. Il presidente è quindi intervenuto, chiedendo che venisse chiamato il medico della residenza presidenziale. Ha ripreso a rispondere alle domande soltanto dopo essersi assicurato che il medico fosse sul posto.



Vista l'eccezionalità dell'evento Obama invece che tracciare il classico bilancio di fine anno ha preso in considerazione i suoi otto anni di presidenza, sottolineando come oggi gli Usa siano "più forti e più prosperi". Per il futuro ha detto che le sue conversazioni con Donald Trump sono state "cordiali" e hanno incluso "suggerimenti abbastanza specifici da parte mia. Lui ha ascoltato. Non posso dire che li implementerà" ma le conversazioni sono state "cordiali e l'opposto che sulla difensiva". Infine un pensiero anche per Hillary Clinton. "Non credo che sia stata trattata in maniera giusta nelle elezioni. La copertura su di lei e sui temi è stata preoccupante".