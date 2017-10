Usa, Obama innamorato: svelate le lettere alla fidanzata del college

"Mi fido di te, mi manchi. Sappi che la mia preoccupazione per te è grande come l’aria, la mia fiducia profonda come il mare, il mio amore ricco e pieno. Con amore, Barack Obama ". E’ il finale di una delle lettere inviate dall’ex presidente degli Stati Uniti ad Alexandra McNear, la sua fidanzata ai tempi del college. Parole d’amore scritte tra il 1982 e il 1984 , quando Barack studiava Scienze politiche alla Colombia University.

Le lettere - A trent’anni di distanza, la loro storia non è più un segreto: l’Università di Emory (Atlanta) ha deciso di rendere pubbliche nove missive conservate nella biblioteca dell’Ateneo. Un’occasione per scoprire la personalità di un personaggio iconico, ma anche per riflettere sulle sfide dell’adolescenza. "Fluttuo tra una curiosità inestinguibile e una noia inerte", scriveva il futuro premio Nobel. Pensieri e sensazioni comuni agli studenti di ogni tempo, espressi con la prosa sicura e ricercata di un brillante avvocato.



Uno studente come tanti - "Sono testi intimi e filosofici ma, prima di tutto, riflettono l’esperienza di uno studente alla scoperta di se stesso e degli altri", ha detto la direttrice della Stuart A. Rose Manuscript Archives and Rare Book Library, Rosemary Magee. "In effetti, mostrano i desideri e i problemi che qualunque studente può sperimentare - ha spiegato - le lettere sono una fonte di ispirazione e rassicurazione per persone di ogni età e background culturale".