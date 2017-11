Usa, Obama convocato per fare il giurato: ma non viene selezionato Afp 1 di 10 Afp 2 di 10 Afp 3 di 10 Afp 4 di 10 Afp 5 di 10 Afp 6 di 10 Afp 7 di 10 Afp 8 di 10 Afp 9 di 10 Afp 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

In qualità di potenziale giurato, l'ex inquilino della Casa Bianca si è unito agli altri nel Daley Center della contea di Cook, in attesa di sapere se sarebbe stato scelto o meno. Dopo qualche minuto di attesa, però, è arrivata la comunicazione della sua mancata selezione.



Accoglienza calorosa - "Ciao bellissimo!" ha gridato un'impiegata del tribunale quando l'ha visto, riferisce il Chicago Tribune. Una donna, Kelly Bulik, selezionata come lui per far parte della giuria, ha confessato al quotidiano locale di essersi sentita "sciogliere come un pezzo di burro" quando le ha stretto al mano.



Ringraziamenti e autografi - Obama è stato anche sorpreso da alcuni fan che hanno portato i suoi libri per chiedere un autografo. "Grazie a tutti per far parte della giuria, o almeno per averci provato", ha detto ridendo. L'ex professore di legge ha lasciato il tribunale a metà giornata, insieme agli altri mancati giurati.



Tweet di complimenti ai democratici - Prima di recarsi in tribunale, l'ex presidente aveva utilizzato Twitter per complimentarsi delle convincenti vittorie democratiche nelle elezioni di martedì per governatori e sindaci, interpretate come un no deciso alle politiche del suo successore alla Casa Bianca Donald Trump. "Questo è ciò che accade quando al gente va a votare", ha scritto Obama. "Ogni carica in una democrazia conta!".



Stesso destino di George W. Bush - Obama non è il primo presidente che si presenta per un compito civico che molti americani temono e cercano di evitare. Il predecessore di Obama alla Casa Bianca, George W. Bush, rispose alla convocazione nel 2015, ma anche lui non venne selezionato.