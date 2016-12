Usa, Obama contro Trump: "Alimenta paura per scopi politici"

In un'intervista Barack Obama critica il candidato repubblicano alla Casa Bianca Donald Trump: "Alimenta la paura per scopi politici. La sua cupa visione del mondo non rappresenta quello che sta accadendo realmente nel Paese". Il presidente uscente elogia invece la rivale di Trump per la Casa Bianca, la democratica Hillary Clinton: "Non c'è un candidato nella storia moderna più preparato di lei per diventare presidente".