Usa, Obama consiglia Trump: "Pensa prima di twittare"

Dopo Michellle anche Obama critica Donald Trump. Durante una conferenza organizzata dalla rivista Hindustan Times l'ex presidente ha consigliato al tycon di controllare l'ortografia e di non scrivere qualsiasi cosa sui social. Il riferimento è all'ultima gaffe del presidente, che ha recentemente confuso un account falso con quello ufficiale del primo ministro inglese Theresa May .

"Credo sia importante essere consapevoli del potere di questi strumenti, ma anche dei loro limiti. Quello che posso dire è che sono straordinariamente potenti e possono essere usati bene o male. Ascoltate vostra madre e vostro padre. Pensate prima di parlare, pensate prima di twittare". Ha detto Obama.



I precedenti - Dopo la condivisione dei video anti-islam pubblicati dall'estrema destra inglese e il seguente tweet alla Theresa May sbagliata, Trump è stato preso in giro su tutti i social. Ma già in passato aveva fatto qualche guaio confondendo il profilo della figlia con quello di Ivanka Majic, una donna britannica di Brighton.