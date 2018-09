Usa, Obama: "Bisogna votare, ne va della nostra democrazia"

"Bisogna andare a votare, ne va della nostra democrazia". E' l'appello lanciato dall'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama intervenuto all'Università dell'Illinois. Riferendosi al voto di metà mandato in programma a novembre, Obama ha sottolineato che "la posta in gioco è molto alta. Gli Stati Uniti sono in un momento cruciale della loro storia e le conseguenze per chi resta ai margini sono più gravi che in elezioni precedenti".