Usa, Obama: "Chiederò al Congresso l'uso della forza contro l'Isis"

21:57 - "Voglio lavorare con il nuovo Congresso, lavoreremo insieme nei prossimi due anni". Lo afferma il presidente americano, Barack Obama, nella conferenza stampa convocata dopo le elezioni che hanno sancito il controllo dei repubblicani al Campidoglio. "Gli americani hanno inviato un chiaro messaggio: si deve lavorare duro e ci si deve concentrare sulle loro aspirazioni, non sulle nostre", ha aggiunto. "Chiederò l'uso della forza contro l'Isis".

"E' troppo presto per dire se gli Stati Uniti stanno vincendo" contro i jihadisti, ha sottolineato Obama. "L'Isis è in una posizione più vulnerabile e ha uno spazio di manovra più difficile rispetto a prima", è necessario isolare le aree in cui i terroristi possono operare. Il presidente americano ha chiesto inoltre al Congresso più fondi per combattere l'epidemia di Ebola.



"Progressi Usa dalla crisi" - "Gli Stati Uniti hanno fatto progressi reali" dalla crisi finanziaria, con la disoccupazione che è scesa e il deficit che è calato, afferma Obama, sottolineando che continuerà a lavorare "nel modo migliore possibile" nei prossimi due anni anni per assicurare che la prosperità sia condivisa.



"Per i Repubblicani è stata una buona notte" - Il presidente americano ammette che i repubblicani hanno avuto una "buona notte elettorale" e ribadisce che nei prossimi giorni, venerdì, incontrerà i leader del Congresso.