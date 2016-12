Usa, Obama chiama la madre del nero ucciso da polizia in Minnesota

Il presidente americano Barack Obama ha telefonato alla madre di Philando Castile, uno dei due neri la cui uccisione brutale da parte della polizia ha scatenato proteste in tutto il Paese. La morte a Saint Paul, Minnesota, di Castile, freddato in auto durante un banale controllo, è stata filmata in diretta dalla sua fidanzata ed è finita sul web, suscitando un'ondata di indignazione.