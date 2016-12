Usa, Obama cede i propri account social per il futuro presidente

La Casa Bianca ha annunciato che il nuovo presidente americano erediterà l'account Twitter "Potus" con tutti i suoi follower, ma senza i tweet di Barack Obama. I cinguettii di Obama saranno trasferiti all'account "Potus44" gestito dagli Archivi Nazionali americani. Lo stesso procedimento sarà adottato per la pagina Facebook e Instagram di Obama, così come per quelle della First Lady Michelle Obama e del vice presidente, Joe Biden.