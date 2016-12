Usa, Obama blocca nuove trivellazioni nell'Artico

Barack Obama ha disposto il blocco a tutte le nuove trivellazioni nell'Artico, nello specifico nella zona a nord dell'Alaska. La scelta rappresenta una piccola vittoria per ambientalisti e scienziati che avevano firmato una lettera in cui chiedevano lo stop al presidente Usa. Le trivellazioni continueranno a sud, ma ora, prima che Donald Trump una volta insediatosi alla Casa Bianca possa modificare la disposizione, possono passare mesi se non anni.