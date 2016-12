Usa, Obama apre al suo successore: "Il mondo dovrebbe concedere una chance a Donald Trump"

Obama ha ammesso che potrebbero esserci tensioni commerciali fra l'amministrazione Trump e l'America Latina, ma si è detto certo che, una volta assunto l'incarico, il tycoon guarderà con attenzione agli scambi commerciali e ne vedrà i benefici più di quanto non li veda ora.



Trump incontra Romney - Intanto Trump continua gli incontri per formare la sua squadra di governo. L'ultimo, in ordine di tempo, quello con il candidato repubblicano alle presidenziali del 2012, Mitt Romney. Un faccia a faccia "produttivo" durato un'ora e venti minuti, e concentrato sulla politica estera, sui "vari teatri nel mondo dove ci sono significativi interessi americani", ha detto Romney, descrivendo la conversazione come di "ampia portata e approfondita". Parole che sembrano confermare le indiscrezioni della vigilia dell'incontro, ovvero la possibilità che il presidente eletto possa offrire al rivale la posizione di Segretario di Stato, la più prestigiosa e delicata.



Un'apertura ai non fedelissimi? - L'incontro segue le violente accuse che i due scambiati in campagna elettorale e rappresenta un cambio di passo del magnate. Dopo le prime controverse nomine, Trump sembra infatti aprire nuovamente all'establishment repubblicana, andando a cercare per ruoli chiave nella sua amministrazione anche fra i non fedelissimi. Anche se molti mettono in guardia sul fatto che l'incontro potrebbe essere solo una messa in scena per dimostrare ancora una volta la sua imprevedibilità, l'appuntamento con il moderato Romney di sicuro tranquillizza il partito, elevando il lavoro di Trump.



"Siamo aperti anche a chi ci critica" - "Gli incontri in calendario mostrano come stiamo sollecitando e cercando idee e prospettive diverse mentre lavoriamo a formare la nuova amministrazione", spiega Jason Miller, il portavoce di Trump, precisando come il presidente è aperto a confrontarsi anche con coloro che lo hanno criticato politicamente. "Stiamo lavorando per unire il Paese".