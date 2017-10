Usa, O.J. Simpson esce dal carcere

Torna libero O.J. Simpson , ex stella del foodball americano. Era finito in prigione nel 2008 per una rapina a mano armata in un hotel di Las Vegas. Oggi finisce la sua condanna al carcere , ma essendo domenica dovrebbe essere fuori lunedì. Il campione, a 70 anni, vorrebbe andare a vivere in Florida , anche se dovrà presentarsi periodicamente davanti alla commissione della libertà condizionata del Nevada. Lo stato ha però già fatto sapere che non vuole Simpson tra i residenti.

Per Pam Bondi, procuratrice generale della Florida, Simpson ha adottato comportamenti troppo violenti in passato. La procuratrice ha detto espressamente di non volerlo come residente e ha già chiesto al dipartimento penitenziario del suo stato di informare il carcere del Nevada del suo rifiuto a ospitare il campione una volta tornato in libertà



La condanna - Nel 2007 era entrato nel casinò di un hotel di Las Vegas con alcuni amici, muniti di pistole, per riprendersi degli oggetti che secondo il campione erano suoi e gli erano stati rubati. Per questa bravata Simpson è stato condannato a 33 anni, di cui 9 dietro le sbarre e i restanti in libertà condizionata. Tra i cimeli che voleva recuperare ci sarebbero state fotografie della sua infanzia e immagini della sua ex moglie Nicole Brown. La stessa per il cui omicidio era stato processato e assolto negli anni novanta.



A giugno del 1994 erano stati trovati i cadaveri di Nicole Brown e di un loro amico, Ronald Goldman. Simpson era stato accusato dell'omicidio dei due.Ma dopo un processo seguitissimo dall'opinione pubblica fu dichiarato innocente. L'assoluzione fece gridare allo scandalo. Tanto che la condanna, a più di 30 anni, nel 2008 è sembrata a molti la vittoria di una giustizia precedentemente negata.



La carriera spoortiva - O.J. Simpson è considerato uno dei più grandi giocatori del football. Per undici stagioni ha giocato da professionista nella National Football League (NFL), per altri otto anni con i Buffalo Bills e infine con i San Francesco. Con i NFL ha ricevuto anche il premio di miglior giocatore, il pallone d'oro del football.



Stella del cinema - Dopo lo sport Simpson si è dato al cinema. Ha recitato in diversi film per il grande e per il piccolo schermo, ma è diventato celebre come attore grazie al ruolo di agente Nordberg in Una pallottola spuntata.