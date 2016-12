Usa, Nyt: violenza armi da fuoco crisi nazionale, 27 morti al giorno

La violenza delle armi da fuoco negli Stati Uniti è "un'epidemia, un'emergenza nazionale che provoca 27 morti al giorno". Lo afferma il New York Times, rilanciando la proposta della "no buy list" in cui inserire i nomi di tutte le persone cui deve essere vietata la vendita di pistole o fucili. Il quotidiano americano invita poi i cittadini a votare per la Casa Bianca "chi è preparato per affrontare questa crisi e respingere quelli che la tollerano".