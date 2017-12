Usa, Nyt: "Trump insultò i migranti, disse che gli haitiani hanno l'Aids"

Il presidente americano Donald Trump è di nuovo al centro delle polemiche. Secondo quanto ricostruito dal New York Times, in un incontro a giugno nello Studio Ovale il presidente si è scagliato contro gli immigrati e i visti concessi per gli ingressi negli Stati Uniti nel 2017. I 15mila arrivati da Haiti "hanno tutti l'Aids", avrebbe detto Trump, e i 40mila giunti dalla Nigeria "non torneranno più nelle loro capanne".