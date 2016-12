Usa, Nyt: scienziati al lavoro su ipotesi genoma umano sintetico

Un incontro segreto per valutare la creazione di un genoma umano sintetico. E' quanto, secondo il New York Times, sarebbe avvenuto alla Harvard Medical School dove un gruppo di scienziati si sarebbe riunito per studiare la possibilità di usare componenti chimici per produrre tutto il Dna contenuto nei cromosomi umani. Il genoma sintetico potrebbe essere usato potenzialmente per creare esseri umani senza genitori.