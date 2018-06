Usa, Nyt: "Facebook ha ceduto i dati degli utenti ai big della telefonia"

Gli accordi avrebbero permesso a Facebook di estendere enormemente il suo raggio d'azione, lasciando i produttori di dispositivi mobili liberi di offrire e diffondere ai propri utenti alcuni dei servizi più popolari che caratterizzano il colosso social, come le rubriche. In cambio Facebook ha permesso a gruppi come Apple e Samsung di accedere alle informazioni personali dei propri utenti e dei loro "amici", anche nei casi in cui questi ultimi erano convinti di aver negato ogni condivisione dei propri dati.



Facebook, da parte sua, ha replicato per bocca del vicepresidente Ime Archibong che il social ha dato accesso ai dati degli utenti al solo scopo di portare il social network sui diversi smartphone esistenti, in un periodo in cui non c'erano i negozi di app.