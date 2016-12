Usa, Nyt: con Christie "sconto" di 25 mln dollari di tasse per Trump

Quando l'amico Chris Christie diventò governatore del New Jersey, Donald Trump ottenne un forte sconto sulle tasse e versò solo 5 milioni di dollari dei 30 chiesti dallo Stato. Lo sostiene il New York Times, sottolineando che anche se le autorità spesso patteggiano per un ammontare minore di tasse, lo sconto ricevuto da Trump con Christie e il legame fra i due sollevano dubbi sulla possibilità che il tycoon abbia ricevuto un trattamento speciale.