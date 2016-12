Usa, NYT chiede stretta su armi

Per la prima volta dal 1920, il New York Times ha pubblicato in prima pagina un editoriale nel quale si chiede una maggiore regolamentazione sulle armi a seguito dell'ondata di sparatorie che sta insanguinando gli Usa. In un comunicato, l'editore Arthur Sulzberger Jr. afferma che la decisione è stata presa "per diffondere una dichiarazione forte e visibile di frustrazione e di angoscia sull'incapacità del Paese ad affrontare la piaga delle armi da fuoco".