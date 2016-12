Usa, Ny: stazione Grand Central al buio per un blackout

Black out a Grand Central. Una delle due principali stazioni ferroviarie di New York, nel cuore di Manhattan, è rimasta completamente al buio durante tutta la mattinata, con i treni in forte ritardo e non pochi disagi per i viaggiatori. Non molti per fortuna, visto la giornata festiva del President Day. Normalmente, nelle ore di punta, la stazione è affollata da decine di migliaia di persone. La polizia ha immediatamente bloccato per sicurezza tutti gli ingressi tranne quello principale, e si lavora per capire se le cause del guasto siano da attribuire al maltempo.