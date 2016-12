Usa, nuovo via libera a Obamacare

Per la seconda volta in pochi anni, la Corte Suprema americana ha dato il via libera alla riforma sanitaria targata Barack Obama. I giudici hanno promosso l'Obamacare con 6 voti a favore e 3 contrari. I media parlano di una "grande vittoria" per il presidente americano che ha fortemente voluto i sussidi ai cittadini a basso reddito per l'acquisto dell'assicurazione sanitaria.