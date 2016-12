Usa,nuovo scandalo agenti violenti

23:51 - Migliaia di persone sono state portate alla prigione di Baltimora per essere incarcerate ma non sono state ammesse per le ferite troppo gravi che avevano. Lo riporta il "Baltimore Sun", che ha ottenuto alcuni documenti che mostrano come il carcere, fra il giugno 2012 e l'aprile 2015, non ha ammesso 2.600 persone che erano in custodia della polizia, a causa dello stato di salute.

Regole per i commenti I commenti in questa pagina vengono controllati

Ti invitiamo ad utilizzare un linguaggio rispettoso e non offensivo, anche per le critiche più aspre



In particolare, durante l'azione di monitoraggio, ci riserviamo il diritto di rimuovere i commenti che:

- Non siano pertinenti ai temi trattati nel sito web e nel programma TV

- Abbiano contenuti volgari, osceni o violenti

- Siano intimidatori o diffamanti verso persone, altri utenti, istituzioni e religioni

- Più in generale violino i diritti di terzi

- Promuovano attività illegali

- Promuovano prodotti o servizi commerciali X