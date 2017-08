Usa: nuove sanzioni a Iran, ma non sono legate al nucleare

L'amministrazione Trump ha imposto nuove sanzioni nei confronti di 18 fra individui e gruppi iraniani per attività non legate al programma nucleare. Lo scrive l'agenzia di stampa Associated Press. Nel mirino sono finiti due gruppi associati al programma balistico di Teheran, sette gruppi e cinque individui legati ai militari iraniani, e tre individui vicini a un gruppo dedito alla criminalità organizzata.