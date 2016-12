Usa, nuova tragedia delle armi: a due anni uccisa da un altro bambino

Un bambino ha sparato e ucciso una bimba di 2 anni in Georgia , negli Stati Uniti. La pistola era stata lasciata incustodita in casa. L'ennesima tragedia è avvenuta proprio nel giorno in cui il presidente Barack Obama si appresta ad annunciare una stretta sulla vendita di armi da fuoco .

In casa c'erano anche due adulti - L'incidente è avvenuto in una casa a LaGrange, a sud ovest di Atlanta. Secondo la polizia, nell'abitazione si trovavano due donne adulte e quattro bambini di 10, 3, 2 e un anno. Uno di loro ha trovato la pistola e ha sparato alla piccola.



La bimba colpita al petto - La vittima, identificata come Calvinyanna Sanders, è stata colpita al petto. La polizia sta indagando sulla dinamica per capire come il bambino che ha sparato sia riuscito a entrare in possesso dell'arma nonostante in casa ci fossero due adulti.