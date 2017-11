Usa, nuova stretta Trump: via 2.500 immigrati del Nicaragua

Nuova offensiva della Casa Bianca contro l'immigrazione. L'amministrazione Trump ha infatti deciso di porre fine al programma di protezione per circa 2.500 immigrati dal Nicaragua, che ora avranno 14 mesi di tempo per lasciare gli Stati Uniti. Per 57mila immigrati dall'Honduras con lo status di residenza provvisoria il governo si è invece dato altri nove mesi di tempo.