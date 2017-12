Usa, nuova spallata di Trump a Obama: abolita neutralità Rete

LE REAZIONI - "Restiamo impegnati alle politiche della neutralità della rete, che godono dell'appoggio pubblico, sono state approvate dai tribunali e funzionano bene per l'economia di internet - lo afferma Google, commentando la decisione della Federal Communications Commission - Continueremo a lavorare con gli altri sostenitori della neutralità della rete per promuovere tutele forti". "Assicurare che i nostri clienti possano avere un internet aperto resta una priorità", commenta Amazon. Twitter valuta invece "le strade per continuare a difendere un internet aperto mentre la battaglia si sposta in tribunale". Anche Facebook analizza la decisione definendola "dannosa".