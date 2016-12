Usa, nuova notte di manifestazioni

Nuova notte di proteste negli Usa, a New York e in altre città americane, contro il razzismo e i metodi della polizia, sull'onda dei casi di Ferguson, Staten Island e Phoenix. A Manhattan tutta la zona del parco di Foley Square, a due passi da City Hall, è stata transennata dagli agenti. A Boston centinaia di persone sono in piazza e si temono blocchi stradali, con la polizia schierata per evitare il peggio. Stessa situazione a Pittsburgh e a Chicago.