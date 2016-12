Usa,nuova missione Kerry in M.O.

Il segretario di Stato americano, John Kerry, reduce da una missione in Europa, riparte per un nuovo giro di visite di cinque giorni, che lo porterà prima in Medio Oriente e poi di nuovo in Europa. Il dipartimento non ha specificato i Paesi che il segretario visiterà, ma ha precisato che sono previsti incontri con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, il presidente palestinese Abu Mazen e il ministro degli Esteri russo, Serghiei Lavrov.