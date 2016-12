Usa, nuova bufera sulla polizia: agente picchia 16enne in cella, video online

Polizia statunitense di nuovo sotto accusa dopo la pubblicazione in Rete di un video che mostra il pestaggio da parte di un poliziotto ai danni di una ragazza afroamericana di soli 16 anni. L'episodio, accaduto in un carcere minorile di New Orleans, risale allo scorso anno, ma è stato reso pubblico solo ora. Nel filmato si vede l'agente Terrance Saulny picchiare con violenza l'adolescente all'interno di una cella.