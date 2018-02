Usa, nuova bufera su polizia: "Meglio sparare che danneggiare auto"

Polizia di nuovo nel mirino negli Stati Uniti, dopo la diffusione di una registrazione nella quale si sente uno sceriffo del Tennessee, Oddie Shoupe, vantarsi per una sparatoria con un morto. Nell'audio, lo sceriffo dà anche l'ordine di uccidere piuttosto che danneggiare le auto della polizia usandole come ariete per mandare fuori strada la vetture inseguita, a bordo della quale c'era un uomo con la patente scaduta.