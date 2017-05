Usa-NordCorea, apertura di Trump: "Sarei onorato di incontrare Kim"

Potrebbe succedere, ha sottolineato Trump, "se fosse, lo ripeto, nelle giuste circostanze. Ma lo farei". "La maggior parte dei politici non lo direbbe mai", ha proseguito, "ma io lo dico, nelle giuste condizioni lo incontrerei". Le dichiarazioni giungono in un periodo di alta tensione fra Stati Uniti e Corea del Nord per i timori legati allo sviluppo del programma nucleare di Pyongyang.



La Corea del Nord è diventata la questione di sicurezza nazionale e di politica estera più urgente per Trump. Pyongyang ha continuato a testare missili quest'anno dopo avere condotto l'anno scorso i suoi quarto e quinto test nucleari e l'amministrazione Trump ha allora annunciato l'invio di una portaerei al largo della penisola coreana, la Carl Vinson.



Poche ore fa Trump, in un'intervista alla Cbs, dopo avere definito Kim "un tipo sveglio" aveva ribadito che l'opzione militare per la Corea del Nord continua a restare sul tavolo viste le continue provocazioni. Tuttavia ultimamente ha provato a coinvolgere la Cina come tramite per far scendere la tensione, insistendo dunque su una soluzione diplomatica grazie all'intervento del presidente cinese Xi Jinping.



Da quando ha assunto la guida del Paese alla morte del padre nel 2011, Kim Jong Un non ha mai incontrato leader stranieri. L'ultimo incontro di un alto rappresentante Usa con un rappresentante del regime nordcoreano risale al 2000, quando l'allora segretaria di Stato Usa Madeleine Albright, sotto la presidenza di Bill Clinton, incontrò a Pyongyang Kim Jong Il, padre di Kim Jong Un, per discutere del programma nucleare.