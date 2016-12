Usa, Nord Carolina vuole abolire la legge sui bagni per trans

Pat McCrory, governatore uscente della Nord Carolina, ha annunciato una seduta speciale del Parlamento dello Stato per abolire la legge che obbligava i trans a usare i bagni del loro sesso di nascita. McCrory ha perso le ultime elezioni in parte a causa del provvedimento che è stato molto criticato in tutti gli Stati Uniti e che ha spinto multinazionali come Google a minacciare di non fare più affari in Nord Carolina.