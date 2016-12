Usa, non rispetta stop: ucciso

Un agente di polizia ha sparato e ucciso un uomo in Mississippi dopo averlo cercato di fermare per un controllo stradale. L'uomo è scappato e la polizia lo ha inseguito per 20 minuti. Al momento e autorità non diffondono il nome dell'uomo ucciso né dell'agente che ha sparato. Un'indagine è stata avviata sull'incidente.