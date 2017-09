Usa, non ci sono minacce "credibili" per anniversario 11 settembre

Con l'approssimarsi dell'anniversario degli attacchi dell'11 settembre non vi è una minaccia "credibile" verso gli Stati Uniti. Lo ha sottolineato il consigliere per la sicurezza interna della casa Bianca, Tom Bossert, sottolineando che "nessun terrorista deve vederci come vulnerabili in questo momento". Trump in una nota ha ricordato le vittime e "tutti coloro che così nobilmente hanno aiutato i loro concittadini nel momento del bisogno".