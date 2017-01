Usa: nipote di Kennedy torna in carcere per omicidio del 1975

Tornerà in carcere Michael Skakel, il nipote della vedova del senatore Robert Kennedy accusato di aver ucciso a bastonate nel 1975, quando aveva 15 anni, una vicina della stessa età nel giardino della sua villa in Connecticut. Tre anni fa una corte l'aveva scarcerato sostenendo che il suo avvocato non l'avesse difeso adeguatamente. Il caso ha attirato l'attenzione dei media per oltre 30 anni per i legami dell'imputato con i Kennedy.