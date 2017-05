Usa, niente accuse ai 2 agenti che uccisero un nero | Licenziato il poliziotto che sparò a un 15enne a Dallas

La decisione di non procedere contro i due agenti della Lousiana arriva mentre l'amministrazione Trump è sotto esame per vedere come tratterà i poliziotti in casi di sparatorie a sfondo razziale, su cui l'amministrazione Obama aveva una reputazione aggressiva.



L'uccisione di Sterling era stata catturata da un video diventato poi virale. Il giorno dopo un altro nero, Philando Castile, fu ucciso da un agente in Minnesota dopo essere stato fermato per un controllo della sua auto, dove c'era anche la sua fidanzata, che filmò e trasmise in diretta l'accaduto. L'ondata di proteste aumentò e culminò con la vendetta di un cecchino afroamericano, che uccise cinque poliziotti di Dallas.



Il licenziamento di Roy Oliver - L'agente di Dallas Roy Oliver è stato licenziato dopo aver sparato contro l'auto del 15enne nero mentre si stava allontanando, e non mentre si dirigeva contro la pattuglia come affermato inizialmente dal dipartimento di polizia di Balch Springs. Ad annunciarlo è stato il capo dello stesso dipartimento, Jonathan Haber, spiegando che in base a una indagine interna e alle videocamere dei poliziotti il suo agente ha violato diverse prassi in uso.



La vittima, Jordan Edwards, era salita a bordo di un'auto insieme ad altri quattro teenager per andare via da una festa mentre stava arrivando la polizia dopo una segnalazione per un presunto consumo di alcolici da parte di minorenni. Il poliziotto ha sparato tre colpi contro la vettura che si stava allontanando e uno di questi ha colpito mortalmente alla testa Edwards.