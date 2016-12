13 aprile 2015 Usa, neosposa non "stacca la spina" al marito: iniziano una nuova vita A pochi mesi dal matrimonio lui ha avuto un grave incidente in moto ed è entrato in coma. I medici volevano lasciarlo morire, ma lei non si è arresa Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

16:18 - Matt e Danielle Davis, una coppia di Savannah, in Usa, si sono sposati nel dicembre 2010. Sette mesi più tardi, Matt si è schiantato con la sua moto. Nove giorni dopo l'incidente, con il ragazzo in coma, i medici volevano "staccare la spina" visto che le speranze di tenerlo in vita erano poche. Ma Danielle ha rifiutato. Si è presa cura di lui e il ragazzo ha ripreso prima a parlare e poi a muoversi. Così hanno iniziato la loro nuova vita insieme.

Dopo l'incidente infatti il ragazzo ha perso la memoria degli ultimi suoi tre anni di vita e non riconosceva più la moglie. Così si è trovato a vivere accanto ad una persona che gli risultava estranea. Ma grazie all'amore di Danielle Matt si è innamorato nuovamente ed è stato come sposarsi con lei una seconda volta.